У вівторок Україна отримає другий транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by у розмірі близько $700 млн. Про це повідомив представник України в МВФ Владислав Рашкован.

— Другий транш програми в розмірі близько $700 млн вже у вівторок буде на рахунках українського уряду. Дякую всім, хто багато місяців працював над втіленням цього рішення. Тепер треба працювати далі, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

22 листопада рада директорів МВФ під час засідання у Вашингтоні щодо перегляду поточної програми stand-by для України ухвалила рішення про її продовження та виділення траншу в розмірі близько $700 млн.

У межах узгоджених пріоритетів політики українська влада зобов’язалася повернути податково-бюджетну політику в режим, що відповідає середньостроковій стійкості боргу, захищаючи при цьому соціально вразливі верстви населення, зміцнюючи управління доходами та знижуючи фіскальні ризики від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетиці.

Україна зобов’язалася: забезпечити незалежність центрального банку та зосередження грошово-кредитної політики на поверненні інфляції до цільового рівня; забезпечити фінансове здоров’я банків, зокрема через належне управління, з метою відновлення надійного банківського кредитування приватному сектору.

У Фонді додали, що Україна також пообіцяла боротьбу з корупцією та просування судової реформи, зниження ролі держави та корпоративних інтересів в економіці з метою покращення ділового середовища, залучення інвестицій та підвищення потенціалу економіки.

Після ухвалення рішення про виділення траншу президент України Володимир Зеленський подякував раді директорів МВФ та розповів, що ці гроші підуть на підтримку фінансової системи країни та боротьбу з наслідками Covid-19.

Джерело: Владислав Рашкован