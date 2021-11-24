24 ноября Национальный банк Украины повысил курс евро и доллара к гривне.

По состоянию на среду доллар растет в цене уже третий день подряд. По сравнению со вторником американская валюта подорожала сразу на 20 копеек и составляет уже 26,86 грн/1$.

Евро тоже с понедельника сохраняет тенденцию к повышению. За сутки валюта подорожала почти на 18 копеек – 30,24 грн/1€.

Польский злотый вырос почти копейку – 6,41 грн. Российский рубль – почти на две – 3,58 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 24.11:

$1 – 26,86 грн;

€1 – 30,24 грн;

1 польский злотый – 6,41 грн;

10 российских рублей – 3,58 грн.

Во вторник, 30 ноября, на счета украинского правительства должен поступить второй транш Международного валютного фонда (МВФ) по программе Stand-by в размере около $700 млн.

Решение о его выделении совет директоров МВФ принял 22 ноября в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что эти деньги потратят на поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями Covid-19.

18-месячную программу Stand-by для Украины на $5 млрд МВФ утвердил в июне 2020 года. В том же месяце Фонд предоставил Украине первый транш в размере $2,1 млрд.

Было объявлено, что Украина в рамках кредитной программы Stand-by должна получить от МВФ еще два транша по $700 млн, один – на сумму $560 млн и еще один в размере $980 млн.

Перед тем, как выделять каждый следующий транш, миссия каждый раз будет пересматривать программу.