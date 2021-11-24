24 листопада Національний банк України підвищив курс євро й долара до гривні.

Станом на середу долар зростає в ціні вже третій день поспіль. У порівнянні з вівторком американська валюта здорожчала одразу на 20 копійок і становить уже 26,86 грн/1$.

Євро теж із понеділка зберігає тенденцію до підвищення. За добу валюта здорожчала майже на 18 копійок – 30,24 грн/1€.

Польський злотий зріс майже копійку – 6,41 грн. Російський рубль – майже на дві – 3,58 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 24.11:

$1 – 26,86 грн;

€1 – 30,24 грн;

1 польський злотий – 6,41 грн;

10 російських рублів – 3,58 грн.

У вівторок, 30 листопада, на рахунки українського уряду має надійти другий транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою Stand-by в розмірі близько $700 млн.

Рішення про перерахування рада директорів МВФ ухвалила 22 листопада у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що ці гроші витратять на підтримку фінансової системи країни та боротьбу з наслідками Covid-19.

18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд МВФ затвердив у червні 2020 року. Того ж місяця Фонд надав Україні перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Тоді було оголошено, що Україна в межах кредитної програми Stand-by повинна отримати від МВФ ще два транші по $700 млн, один – на суму $560 млн та ще один у розмірі $980 млн.

Перед тим, як виділяти кожен наступний транш, місія щоразу переглядатиме програму.