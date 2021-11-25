Украинские государственные банки – Приватбанк и Ощадбанк планируют выставить на приватизацию. Это прописано в меморандуме, заключенном между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

В документе отмечается, что Украина осуществляет подготовку к сокращению доли государства в банковском секторе. Так, согласно решению Кабинета министров от августа 2020 года, планируется уменьшение участия государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% к 2025 году.

В МВФ уточнили, что важный первый шаг к сокращению государственной доли в банковском секторе Украины был сделан в прошлом году. Тогда Международная финансовая корпорация (IFC) предоставила Укргазбанку ссуду, которую можно конвертировать в акционерный капитал. Кроме того, Кабмин уже согласовал дорожную карту приватизации Укргазбанка.

Теперь на очереди Приватбанк и Ощадбанк.

– Кабмин до конца января 2022 года утвердит дорожную карту, которая очертит шаги, необходимые для вывода Приватбанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации, — подчеркнули в МВФ.

Это обязательство является новым структурным маяком программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

В Министерстве финансов Украины обязались обеспечить разработку и принятие этими двумя банками дорожной карты. Это планируется сделать до конца 2021 года. В дорожной карте должны прописать шаги, необходимые для вывода банков на рынок для приватизации и привлечения международных инвесторов.

В планах также привлечь международного авторитетного советника для оценки работы наблюдательных советов государственных банков в 2021 году. Первая такая оценка эффективности будет произведена по каждому из банков в 2022 году.

Как известно, 24 ноября Украина получила второй транш от МВФ по программе stand-by в $699 млн. Срок действия программы, которая должна была завершиться в декабре 2021 года, продлили еще на шесть месяцев.

Полученные средства хотят направить на поддержку финансовой системы Украины и борьбу с последствиями Covid-19.

Меморандум между Украиной и МВФ содержит планы по внедрению структурных реформ в 2022 году. Выполнение этого документа позволит нашему государству получить оставшиеся средства от Фонда (а это около 2,2 млрд долларов США).