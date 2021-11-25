Українські державні банки – Приватбанк та Ощадбанк планують виставити на приватизацію. Це прописано в меморандумі, укладеному між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

В документі зазначається, що Україна здійснює підготовку для скорочення частки держави в банківському секторі. Так, згідно з рішенням Кабінету міністрів від серпня 2020 року, планується зменшення участі держави з поточних 50,4% чистих активів до менш ніж 25% до 2025 року.

В МВФ уточнили, що важливий перший крок до скорочення державної частки в банківському секторі України було зроблено минулого року. Тоді Міжнародна фінансова корпорація (IFC) надала Укргазбанку позику, яку можна конвертувати в акціонерний капітал. Крім того, Кабмін вже погодив дорожню карту приватизації Укргазбанку.

Тепер на черзі Приватбанк та Ощадбанк.

– Кабмін до кінця січня 2022 року затвердить дорожню карту, яка окреслить кроки, необхідні для виведення Приватбанку та Ощадбанку на ринок для часткової або повної приватизації, – наголосили в МВФ.

Це зобов’язання є новим структурним маяком програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

У Міністерстві фінансів України зобов’язалися забезпечити розробку та ухвалення цими двома банками дорожньої карти. Це планують зробити до кінця 2021 року. В дорожній карті мають прописати кроки, необхідні для виведення фінустанов на ринок для приватизації та залучення міжнародних інвесторів.

У планах також – залучити міжнародного авторитетного радника для оцінки роботи наглядових рад державних банків у 2021 році. Перша така оцінка ефективності буде проведена по кожному з банків у 2022 році.

Як відомо, 24 листопада Україна отримала другий транш від МВФ за програмою stand-by у розмірі $699 млн. Термін дії програми, яка мала завершитися в грудні 2021 року, продовжили ще на шість місяців.

Отримані кошти хочуть спрямувати на підтримку фінансової системи України та боротьбу з наслідками Covid-19.

Меморандум між Україною та МВФ містить плани щодо впровадження структурних реформ у 2022 році. Виконання цього документа дасть нашій державі змогу отримати решту коштів від Фонду (а це близько 2,2 млрд доларів США).