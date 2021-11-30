Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект №5600 про збалансованість бюджетних надходжень з поправками до Податкового кодексу.

За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів. Цей документ ще називають ресурсним. Він передбачає підвищення ставок низки податків.

Згідно з законом, запроваджується мінімальне податкове зобов’язання. Це сума податків, яку власник сільськогосподарської землі повинен сплачувати до бюджету. Вона становить близько 5% від вартості землі на рік.

Не поширюватиметься мінімальне податкове зобов’язання на власників земельних ділянок у межах населених пунктів, тобто на землю на прибудинкових територіях.

Ще одна норма цього закону передбачає запровадження податку у розмірі 18% на доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції. Але він діятиме, якщо сума доходів від прожажу перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати, яка з 1 грудня становитиме 6,5 тис. грн.

Крім того, законопроект №5600 запроваджує податок у розмірі 18% на дохід, якщо громадянин продає третій та наступні після нього об’єктів нерухомості протягом одного року.

Наразі дохід від продажу одного об’єкта на рік не оподатковується, а продаж другого і наступних – оподатковується за ставкою 5%.

Також закон передбачає підвищення розміру ставок на алкоголь на 5% і ставок екологічного податку на викиди вуглекислого газу до 30 грн/тонну.

Передбачає документ і розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку. Це тестові зразки алкогольних напоїв та натуральні вина, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%.