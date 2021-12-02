Профильный комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Комитет Верховной Рады Украины по бюджету рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год (регистрационный №6000 от 15.09.2021), — написал он в своем Telegram-канале.

Верховная Рада будет рассматривать законопроект о главной смете страны на следующий год сегодня, 2 декабря. В документе ко второму чтению увеличили размер доходов и расходов.

В частности, доходную часть бюджета на следующий год увеличили почти на 55 млрд грн. Сейчас в главный финансовый документ страны закладываются доходы на уровне 1,322 трлн грн.

Ко второму чтению в госбюджете-2022 выросли и расходы – почти на 56 млрд грн (до 1,497 трлн грн). В частности, по общему фонду бюджета расходы увеличились на 50 млрд грн.

Объем платежей по обслуживанию госдолга Украины на 2022 год правительство снизило на 1,430 млрд грн. Это удалось сделать за счет уменьшения объема платежей по обслуживанию внутреннего госдолга.