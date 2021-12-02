Профільний комітет рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроект №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

– Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні та в цілому проект закону про державний бюджет України на 2022 рік (реєстраційний №6000 від 15.09.2021), – написав він у своєму Telegram-каналі.

Верховна Рада розглядатиме законопроект про головний кошторис країни на наступний рік сьогодні, 2 грудня. У документі до другого читання збільшили розмір доходів та видатків.

Зокрема, дохідну частину бюджету на наступний рік збільшили майже на 55 млрд грн. Зараз у головний фінансовий документ країни закладаються доходи на рівні 1,322 трлн грн.

До другого читання в держбюджеті-2022 зросли і видатки – на майже 56 млрд грн (до 1,497 трлн грн). Зокрема, за загальним фондом бюджету видатки збільшилися на 50 млрд грн.

Обсяг платежів з обслуговування держборгу України на 2022 рік уряд зменшив на 1,430 млрд грн. Це вдалося зробити за рахунок зменшення обсягу платежів з обслуговування внутрішнього державного боргу.