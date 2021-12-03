2 декабря на заседании Верховной Рады во втором чтении был принят государственный бюджет Украины на 2022 год. Хотя власть и говорит о рекордных показателях, далеко не все им удовлетворены.

Одна из причин – низкие расходы на социалку, которые почти не вырастут в сравнении с 2021 годом.

В то же время в Кабмине называют бюджет-2022 “сбалансированным и реалистичным”, который к тому же должен способствовать модернизации Украины.

Факты ICTV рассказывают, что предусматривает бюджет Украины в 2022 году и о какие подводные камни страна может споткнуться во время его выполнения.

Увеличение расходов

Бюджет-2022 власти называют “бюджетом развития и модернизации”, в частности, потому, что существенно возрастут расходы на образование, медицину и инфраструктуру.

Так, общие доходы должны возрасти в 2022 году до 1,322 трлн грн. Увеличатся и расходы – до 1,497 трлн грн. То есть бюджет и дальше будет дефицитным.

Конечно, в приоритете будут расходы на безопасность и оборону, которые в следующем году составят 286,6 млрд грн, что превышает 5% ВВП, как и предусмотрено законом.

Особое внимание в следующем году планируют уделить медицинской сфере, что очень важно на фоне пандемии Covid-19.

— Как уже анонсировал президент, один из главных акцентов этого бюджета – это повышение зарплаты украинским медикам. 20 тыс. грн будет минимальной зарплатой для врачей. Трансформация медицины остается главным приоритетом, и для этого выделены средства. 196 млрд грн с учетом трансфертов, – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вырастут также расходы на образование (189,6 млрд грн), а на развитие инфраструктуры дополнительно выделили 25 млрд грн, которые должны пойти на строительство социальных объектов (больниц, школ, детсадов и т.д.).

В целом на развитие экономики должно уйти около 140 млрд грн, что значительно превышает соответствующий показатель прошлых лет.

Однако далеко не все согласны с оптимизмом по бюджету-2022.

Экономист Алексей Кущ считает, что госбюджет составлен с довольно низким дефицитом, не стимулирующим восстановление экономики.

— Развитые и развивающие страны применяют так называемые экспансионистские бюджеты, которые как раз являются бюджетами развития. Они должны помочь преодолеть нынешний кризис и создать предпосылки для рестарта экономики на выходе из пандемического кризиса. Ключевое отличие — дефицит бюджета. Никто не боится расширять его, потому что если создается дефицит инвестиций со стороны населения и бизнеса в экономику в связи с неопределенностью, то его можно компенсировать только с помощью бюджетных инвестиций, то есть за счет дефицита… Мы видим, что от 5 до 10% дефицит бюджета сейчас применяется, — объясняет Кущ.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также считает, что мало какие пункты бюджета удастся выполнить. Например, о новой зарплате врачей.

– У нас 3,7% от ВВП в этом году идет на медицину, в следующем году – 3,8% от ВВП. Подняли на целые 0,1% ВВП, что в пределах статистической погрешности, — констатирует он.

Проблемы с социалкой

Больше всего критики со стороны оппозиции и экспертов звучит из-за слабой социальной составляющей бюджета. Конечно же, повышение соцстандартов будет, но медленнее, чем в предыдущие годы.

Так, минимальная зарплата будет оставаться на уровне 6,5 тыс. грн до 1 октября 2022 года. И даже тогда вырастет лишь до 6,7 тыс. грн.

Минимальная пенсия тоже возрастет несущественно. 1 июля 2022 года она увеличится до 2027 грн, а с 1 декабря — до 2093 грн.

Прожиточный минимум в течение 2022 года составит от 2393 до 2589 грн. Что является большой проблемой, ведь он не соответствует реальному прожиточному минимуму.

– Фактический прожиточный минимум, который публикует на своем сайте Минсоцполитики, для трудоспособного лица 5082 грн, для нетрудоспособного – около 3800 грн. В бюджете на следующий год заложено примерно 2,5 тыс. грн, что на самом деле абсолютно нереальная цифра. Это важно, ведь от нее формируется около 180 других показателей госбюджета… Если вы плохо построили фундамент – не стоит удивляться, что крыша кривая, – говорит Пендзин.

Самое удивительное, что рост социальных стандартов будет достаточно незначительным, учитывая, что инфляцию заложили на уровне 6,2%. Однако, как показывает практика, этот прогноз редко сбывается.

К примеру, в бюджете-2021 инфляция закладывалась на уровне 7,3%, а отчет НБУ в последних числах октября свидетельствовал о том, что в конце 2021-го она составит 9,6%.

По словам Пендзина, если посмотреть на инфляцию с октября 2020 года по октябрь 2021-го, мы увидим, что она составила около 13%.

Что касается курса доллара – он кардинально не изменится (28,6-28,7 грн). И не стоит использовать его как очень важный показатель.

— Я считаю, что это (курс доллара. — Ред.) — технический показатель, как обычно. Есть бюджетные расходы, связанные с обслуживанием валютного долга, которые зависят от курса, и они влияют на расходы бюджета. Есть бюджетные доходы, завязанные на курсе — НДС и импортные пошлины. Это технический курс, который позволяет балансировать доходы и расходы. Если говорить об инфляции, я думаю, что этот показатель занижен, и реально она может быть выше, — высказывает мнение Кущ.

Вопрос вызывает и уменьшение финансирования субсидий, которое составит 38,4 млрд грн. Хотя власти и уверяют, что такой суммы будет достаточно, в этом году на помощь в оплате коммуналки было выделено более 47 млрд грн.

В 2022 году также ожидается коррекция цен на газ, что на практике обычно означает увеличение его стоимости. То есть в платежках в следующем году мы можем увидеть большую сумму, чем в этом отопительном сезоне.

Наполнение бюджета и дефицит

Доходы бюджета-2022 должны кардинально возрасти в сравнении с прошлым годом. Однако по-прежнему его основную часть будут составлять поступления по НДС, НДФЛ и акцизы на товары. Они должны наполнить бюджет примерно на 700 млрд грн.

А от предприятий в следующем году ожидается получить около 160 млрд грн.

К сожалению, некоторые статьи доходов в 2022 году сильно сократят. К примеру, от игорного бизнеса ожидают получить только 1,2 млрд грн, хотя в этом году от них рассчитывали получить свыше 7 млрд грн.

Однако куда большую проблему до сих пор видят в дефиците бюджета. Кущ считает, что его могут даже не выполнить, поскольку чаще всего он в Украине остается только на бумаге.

– В Украине дефицит бюджета на уровне 3-3,5%. Но это на бумаге. На самом деле он будет намного меньше, поскольку у нас бюджет по расходам “клинически” не выполняется… Таким образом, у нас получается не экспансионистская политика, а рестрикционная. Наш бюджет можно назвать рестрикционным, или же ограничительным, – констатирует экономист.

Пендзин добавляет, что даже тот дефицит, который заложен в бюджете-2022, создает незаурядные проблемы.

Фактически вместо выполнения бюджета мы можем оказаться в ситуации, когда все расходы будут регулироваться вручную.

– У нас 188 млрд грн дефицита бюджета. То есть наши расходы превышают доходы. Если он есть, то мы финансируем расходы госбюджета не в пределах росписи, а в пределах того, как физически приходят деньги на единый казначейский счет. Если у вас такой дефицит, это значит, что нужно занять такую сумму, чтобы его перекрыть. Если этого не сделать, вы не сможете финансировать. Поэтому это превращается в регулирование в ручном режиме, когда каждое утро премьер-министр будет просыпаться и говорить: этим мы деньги дадим, а этим нет, потому что их нет, — поясняет член Экономического дискуссионного клуба.

Кстати, что-то подобное мы и увидели в октябре 2021 года, когда парламент в экстренном порядке вносил изменения в бюджет. Конечно, в мире царит пандемия, но это не значит, что ее можно не учитывать при построении экономических прогнозов.

В общем, у нас есть бюджет, построенный по моделям, которые используют в течение последних нескольких лет.

Впрочем, в условиях ковидного кризиса важно, что его приняли вовремя, ведь любой бюджет лучше его отсутствия. Особенно если его смогут выполнить.