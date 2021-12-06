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НБУ випустить пам’ятну монету Рік Тигра: який вигляд вона матиме

Юля Захарченко редакторка стрічки
НБУ випустить пам’ятну монету Рік Тигра: який вигляд вона матиме

Національний банк України вводить в обіг з 9 грудня 2021 року нову пам’ятну монету Рік Тигра. На грошовому знаку номіналом 5 грн буде зображений стилізований символ східного календаря 2022 року.

За даними НБУ, монету виготують з нікелевого срібла, а її діаметр становитиме 35 мм. Тираж грошового знаку – 50 тис. штук.

Фото: НБУ

На пам’ятній монеті з однієї сторони викарбують зображення тигра, який стане покровителем 2022 року, сніжинки, квіти, гілки та плоди.

Водночас на другій стороні грошової одиниці буде зображено всі 12 символів східного календаря, логотип Банкнотно-монетного двору, малий Державний герб, написи Україна та 2022, стилізований годинник зі стрілкою та інші символи.

Пам’ятні монети НБУ

Нещодавно Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету Хотинська битва номіналом 5 грн, тираж якої становив 35 тис. штук.

На ній зображено Хотинська фортеця, захисники, табір супротивників та річка Дністер. Водночас вказано, що грошовий знак випущено у 2021 році.

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Джерело: НБУ

Фото: Pexels

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