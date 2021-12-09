В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение о повышении учетной ставки до 9%, что должно снизить инфляцию до желаемых 5%.

– Это решение направлено на нивелирование влияния дополнительных проинфляционных рисков, улучшение инфляционных ожиданий и обеспечение устойчивого снижения инфляции до цели 5%, – говорится в сообщении НБУ.

По словам заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука, центральные банки в странах с развивающимися рынками также повышают ставки. Он привел в пример центральный банк Бразилии, который повысил ставку до 9,25% годовых.

— То есть между развивающимися рынками еще и усиливается и конкуренция за иностранный капитал, — отметили в НБУ.

Николайчук отметил, что инфляция в Украине продолжит постепенно снижаться до конца этого года и в течение следующего.

В НБУ подчеркнули, что в случае необходимости регулятор готов повышать ключевую ставку.

Учетная ставка – это монетарный инструмент НБУ, с помощью которого банки ориентируются по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств на соответствующий период. Чем выше ставка, тем выше для потребителей кредиты и депозиты. Обычно это влияет на сокращение расходов среди населения.

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что прогнозируют инфляцию на конец 2021 года около 10%.