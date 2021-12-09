В Национальном банке Украины прогнозируют инфляцию на конец 2021 года около 10%.

– В октябре рост потребительских цен притормозил до 10,9% в годовом измерении, – говорится в сообщении НБУ.

По оценкам регулятора в ноябре инфляция продолжила замедляться.

Среди причин НБУ называет: лучшие урожаи, административные решения относительно тарифов на жилищно-коммунальные услуги и предварительные решения относительно монетарной политики.

— Инфляция снижается медленно вследствие ряда факторов. Так, усиливается давление на цены все более широкого перечня товаров и услуг потребительского набора из-за удорожания продовольственных товаров и энергоносителей. Также инфляцию подпитывает увеличение расходов бизнеса на логистику и оплату труда, — отмечают в Нацбанке.

В НБУ подчеркивают, что внутренний потребительский спрос остается устойчивым, из-за чего траектория инфляции остается выше, чем прогнозировалось в октябре.

По словам заместителя главы Национального банка Сергея Николайчука, на стоимости украинских активов сказывается и геополитическое напряжение вокруг нашего государства.

Рост глобальной инфляции побуждает центробанки мира к усилению монетарной политики, а это снижает интерес инвесторов к активам развивающихся стран, в том числе и Украины.

Напомним, что 2 декабря Верховная Рада во втором чтении приняла государственный бюджет Украины на 2022 год. Во власти говорят о рекордных показателях, однако не все ими удовлетворены. По словам экспертов, госбюджет составлен с достаточно низким дефицитом, а это не стимулирует восстановление экономики.

Инфляцию на 2022 году заложили на уровне 6,2%, но, как показывает практика, прогнозы редко сбываются. Например, в госбюджете-2021 инфляцию предусматривали на уровне 7,3%, а отчет НБУ за октябрь показал, что в конце 2021-го она составит 9,6%.