У Національному банку України (НБУ) ухвалили рішення про підвищення облікової ставки до 9%, що має знизити інфляцію до бажаних 5%.

– Це рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%, – йдеться у повідомленні НБУ.

За словами заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука, центральні банки в країнах із ринками, що розвиваються, також підвищують свої ставки. Він навів у приклад центральний банк Бразилії, який підвищив ставку до 9,25% річних.

– Тобто між ринками, що розвиваються, ще й посилюється і конкуренція за іноземний капітал, – зазначили у НБУ.

Ніколайчук наголосив, що інфляція в Україні продовжить поступово знижуватися до кінця цього року та впродовж наступного.

В НБУ підкреслили, що у разі потреби регулятор готовий підвищувати ключову ставку.

Облікова ставка – це монетарний інструмент НБУ, за допомогою якого банки орієнтуються щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період. Що вища ставка, то вищими для споживачів є кредити та депозити. Зазвичай це впливає на скорочення витрат серед населення.

Раніше у Національному банку України повідомили, що прогнозують інфляцію на кінець 2021 року близько 10%.