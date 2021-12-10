НБУ у 2022 році попросить у МВФ нову програму, яка прийде на заміну поточній

Національний банк України розпочне переговори з Міжнародним валютним фондом для обговорення нової програми, яка прийде на зміну поточній програмі stand-by, що завершується у 2022 році.

Про це в одному з інтерв’ю заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

– Ми не обговорюємо продовження поточної програми із МВФ. Ми перейдемо на обговорення майбутньої програми, – заявив він.

За словами Шевченка, збереження співпраці з МВФ є дуже важливим для України не лише з точки зору отримання кредитів, а й з точки зору довіри інших кредиторів та міжнародних інвесторів.

Поточна програма stand by на суму $5 млрд була затверджена у червні 2020 року. Тоді Київ одразу отримав транш у розмірі $2,1 млрд. Планувалося, що пройде чотири перегляди виконання умов для отримання решти грошей.

Через невиконання Україною низки своїх зобов’язань обумовлений графік було порушено. Новий транш на $699 млн Київ отримав лише у листопаді 2021 року, а дія самої програми була продовжена до червня 2021 року.

Нагадаємо, у листопаді МВФ вдруге погіршив прогноз зростання економіки України на 2021 рік. Минулого разу він змінював свій прогноз у жовтні цього року.

В оновленому меморандумі з Україною МВФ погіршив оцінку зростання ВВП нашої країни у 2021 році до 3,2% проти 3,5%, які були у жовтневому прогнозі. Водночас фонд залишив без змін очікування зростання економіки України у 2022 році на рівні 3,6%, а 2023-го — 3,4%.

Крім того, оновлений прогноз МВФ передбачає надходження прямих іноземних інвестицій на рівні 3,3% ВВП у поточному році, 2,4% ВВП – у наступному та 2,5% – у 2023 році.