У 2021 році економіка України зростає відчутно повільніше, ніж очікувалося, через вплив низки факторів. Серед них – пандемія коронавірусу та подорожчання енергоносіїв.

Про це розповів в одному з інтерв’ю голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Він нагадав, що Національний банк у жовтні був змушений зменшити прогноз зростання ВВП України в 2021 році з 3,8% до 3,1%.

– Є ціла низка факторів, чому так відбулося. Це стосується і темпів збирання врожаю, і цін на енергоносії, і погіршення епідеміологічної ситуації, – наголосив Шевченко.

За словами голови НБУ, попередні дані за ІІІ квартал цього року демонструють зростання ВВП на рівні 2,4%, що також нижче, за очікування. Шевченко пояснює це гіршими результатами за вересень у деяких базових галузях.

– Водночас ситуація трохи покращиться в четвертому кварталі, враховуючи, щонайменше, перенесення збору рекордного врожаю кукурудзи на кінець року. Тому ми вважаємо, що зростання буде близьким до нашого прогнозу — близько 3%, – пояснив Шевченко.

Що стосується 2022 року, то в Нацбанку зберігають жовтневий прогноз зростання ВВП України на 3,8%. Варто зазначити, що НБУ в жовтні погіршив прогноз зростання ВВП у 2022 році з 4% до 3,8%.

У листопаді МВФ вдруге погіршив прогноз зростання економіки України на 2021 рік. В оновленому меморандумі з Україною Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання ВВП нашої країни цього року до 3,2% проти 3,5%, які були в жовтневому прогнозі.