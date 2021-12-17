Шмыгаль назвал сумму, которую уже выделили на выплату украинцам Cоvid-тысячи

На выплаты 1 тыс. грн полностью вакцинированным от Covid-19 украинцам уже направили первые 500 млн грн.

Об этом во время часа вопроса к правительству сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Вчера (16 декабря) первые 500 млн грн тестировщики программы уже получили, а с 19 декабря каждый вакцинированный украинец сможет получить 1 тыс. грн, – добавил он.

С 19 декабря каждый украинец, который прошел полную вакцинацию от Covid-19, сможет получить 1 тыс. грн. Потратить эти деньги нужно в течение четырех месяцев на определенные услуги.

Чтобы успеть получить средства в этом году, необходимо подать заявку в приложении Дія до 29 декабря. Все люди, которые сгенерировали зеленые Covid-сертификаты, уже 19 декабря могут обновить приложение, выбрать в нем новую опцию єПідтримка и подтвердить достижение 18-летнего возраста.

После этого появится список банков, в которых можно открыть виртуальную карту в несколько кликов. Деньги за вакцинацию поступят на счет, который вы выберете.

Подробную инструкцию о том, как получить 1 тыс. грн за вакцинацию, читайте в нашем материале.