Шмигаль назвав суму, яку вже виділили на виплату українцям Cоvid-тисячі

На виплату 1 тис. грн повністю вакцинованим від Covid-19 українцям вже спрямували перші 500 млн грн.

Про це під час години запитань до уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Учора (16 грудня) перші 500 млн грн тестувальники програми вже отримали, а з 19 грудня кожен вакцинований українець зможе отримати 1 тис. грн, – додав він.

Із 19 грудня кожен українець, який пройшов повну вакцинацію від Covid-19, зможе отримати 1 тис. грн. Витратити ці гроші потрібно протягом чотирьох місяців на певні послуги.

Щоб встигнути отримати кошти у цьому році, необхідно подати заявку в застосунку Дія до 29 грудня. Всі люди, які згенерували зелені Covid-сертифікати, вже 19 грудня можуть оновити додаток, обрати у ньому нову опцію єПідтримка та підтвердити досягнення 18-річного віку.

Згодом з’явиться перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку за декілька кліків. Гроші за вакцинацію надійдуть на рахунок, який ви оберете.

Детальну інструкцію про те, як отримати 1 тис. грн за вакцинацію, читайте у нашому матеріалі.