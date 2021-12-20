Курс валют в Украине обновился за выходные. Доллар и евро укрепили позиции.

На понедельник, 20 декабря, официальный курс американской валюты составляет 27,25 грн за единицу. Еще в пятницу доллар можно было приобрести дешевле – за 27,19 грн.

Курс евро 20 декабря Национальный банк Украины установил на уровне 30,86 грн. В пятницу европейская валюта обошлась в 30,84 грн.

Курс злотого в Украине за выходные не изменился, а российский рубль снизился в цене на 1 коп. Сейчас 10 российских рублей можно приобрести за 3,69 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 20.12:

$1 – 27,85 грн;

€1 – 30,86 грн;

1 польский злотый – 6,66 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

Курс доллара в Украине в январе

Во второй месяц зимы девальвация гривны возобновится. Курс доллара в январе может добиться уровня 28 грн за единицу.

Соответствующий прогноз озвучил независимый эксперт Александр Хмелевский. Он подчеркнул, что экономическое положение Украины в январе будет ухудшаться.

Это связано с энергетическим кризисом, продлением карантина и налоговым давлением на бизнес. Александр Хмелевский советует держать сбережения в валюте и продавать только в случае необходимости.

Подробный прогноз курса доллара в январе читайте в материале.

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