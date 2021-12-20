Курс валют в Україні оновився за вихідні. Долар і євро зміцнили позиції.

Станом на понеділок, 20 грудня, офіційний курс американської валюти становить 27,25 грн за одиницю. Ще у п’ятницю долар можна було придбати дешевше – за 27,19 грн.

Курс євро 20 грудня Національний банк України встановив на рівні 30,86 грн. У п’ятницю європейська валюта коштувала 30,84 грн.

Курс злотого в Україні за вихідні не змінився, а російський рубль впав у ціні на 1 коп. Наразі 10 російських рублів можна придбати за 3,69 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 20.12:

$1 – 27,85 грн;

€1 – 30,86 грн;

1 польський злотий – 6,66 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Курс долара в Україні у січні

У другий місяць зими девальвація гривні відновиться. Курс долара у січні може досягти рівня 28 грн за одиницю.

Відповідний прогноз озвучив незалежний експерт Олександр Хмелевський. Він наголосив, що економічне становище України у січні буде погіршуватися.

Це пов’язано з енергетичною кризою, продовженням карантину та податковим тиском на бізнес. Олександр Хмелевський радить тримати заощадження у валюті та продавати лише у разі необхідності.

Детальний прогноз щодо курсу долара у січні читайте у матеріалі.

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