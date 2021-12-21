Большая стройка на Укрзализныце: компания вышла на прибыль вместо ожидаемых 8 млрд грн убытков

Укрзализныця, которая могла в этом году получить убытки в размере 8 млрд грн, заканчивает год с прибылью.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам министра, УЗ удалось достичь таких результатов благодаря структурным изменениям в компании, а также восстановлению железнодорожной инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

— УЗ удалось остановиться в шаге от пропасти, более того – заложен фундамент системного обновления, как инфраструктуры, так и подвижного состава. Это командный результат, который еще раз подтверждает, что мы на верном пути, — подчеркнул министр.

За этот год были электрифицированы первые из десятка запланированных маршрутов, запущены новые поезда и созданы новые направления, проектируются станции Киевского пригородного экспресса.

Александр Кубраков отметил, что еще в конце мая Укрзализныця находилась в глубоком кризисе. Согласно решению СНБО, был организован Антикризисный штаб УЗ на базе министерства инфраструктуры, чтобы предотвратить коллапс железнодорожной отрасли.

Остановить падение стратегической государственной компании помогли 3 ключевых решения. Во-первых, УЗ получила возможность закупать электроэнергию напрямую у производителя – Энергоатома.

Уже первый заключенный контракт по новым правилам позволил сэкономить более 4 млрд грн.

Во-вторых, компания впервые повысила тарифы на грузовые перевозки. Это позволило получить дополнительные 2 млрд грн в этом году и еще 12 млрд в следующем.

— Это решение было непопулярным, его пытались обжаловать в судах, но системный бизнес понимает – повышение тарифов необходимо для того, чтобы Укрзализныця имела ресурсы на восстановление. Почти половина железнодорожных дорог имеет просроченные ремонтные сроки, средний возраст грузовых вагонов – 29 лет. Без капитальных инвестиций железная дорога станет еще медленнее, опаснее, а впоследствии и не нужной ни бизнесу, ни государству, — сказал министр.

В-третьих, УЗ перешла к следованию принципам OECD и корпоративному управлению. Реформа корпоративного управления является ключом к системной и слаженной работе государственной компании.

— С окончанием срока полномочий предыдущего состава Наблюдательного совета нами был объявлен новый конкурс, который проходит с соблюдением всех правил и процедур. Уже в ближайшее время ожидаю начало работы полноценного Наблюдательного совета, которая запустит процесс отбора правления, – добавил Кубраков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги станет следующим важным направлением программы Большая стройка.