Задекларирован первый миллиард: Гетманцев об успехах налоговой амнистии

С 1 сентября, когда стартовала налоговая амнистия, украинцы добровольно задекларировали уже более 1 млрд грн.

Об этом сообщил в соцсети глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

– Налоговая амнистия набирает обороты! Есть первый миллиард задекларированных в рамках налоговой амнистии активов граждан Украины, – подчеркнул нардеп.

По его словам, значительная динамика наблюдается в последние две недели.

За этот период имеем 327% роста амнистированных активов.

Гетманцев уточнил, что из задекларированных средств в госбюджет перечислено более 51 млн грн.

В июне 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном единовременном декларировании или налоговой амнистии. Кампания стартовала 1 сентября 2021 года и будет продолжаться ровно год.

За это время украинцам дается возможность добровольно задекларировать активы, появившиеся в собственности до 1 января 2021 года. В то же время, источник нелегальных доходов открывать не нужно.