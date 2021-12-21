Задекларовано перший мільярд: Гетманцев про успіхи податкової амністії

З 1 вересня, коли стартувала податкова амністія, українці добровільно задекларували вже понад 1 мллрд грн.

Про це повідомив у соцмережі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

– Податкова амністія набирає обертів! Маємо перший мільярд задекларованих в межах податкової амністії активів громадян України, – наголосив нардеп.

За його словами, значна динаміка спостерігається в останні два тижні.

За цей період маємо 327% зростання амністованих активів.

Гетманцев уточнив, що із задекларованих коштів до дердбюджету перераховано понад 51 млн грн.

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування або податкову амністію. Кампанія стартувала 1 вересня 2021-го і триматиме рівно рік.

За цей час українцям дається можливіть добровільно задекларувати активи, які з’явилися у власності до 1 січня 2021 року. Водночас джерело нелегальних доходів відкривати не потрібно.