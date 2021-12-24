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Касові апарати з 2022 року: Кабмін зробив виняток для деяких ФОП

Людмила Богданова редакторка стрічки
Касові апарати з 2022 року: Кабмін зробив виняток для деяких ФОП

Касові апарати з 1 січня 2022 року дозволили не використовувати  деяким підприємцям. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів у четвер, 23 грудня.

Уряд звільнив від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (PPO) підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю у селах.

Йдеться про продаж товарів, які не підлягають акцизу, за умови не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної заробітної плати).

Таке рішення ухвалили у зв’язку з тим, що в селах підприємці мають менший рівень доходів. А під час карантину він ще більше знизився, тому встановлення PPO створить для них додаткове навантаження.

– У той же час, використовувати програмні РРО, як альтернативу, не всі з них можуть через нерівномірне покриття швидкісним інтернетом або його відсутність в селах. Тож уряд вирішив підтримати таких підприємців, щоб вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників, та надати їм можливість не застосовувати у своїй діяльності РРО, – наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

З 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці деяких груп повинні встановити касові апарати. Підприємці категорично проти такого нововведення.

У зв’язку з цим ФОП неодноразово виходили на мітинги з вимогою скасувати цю вимогу. Нові правила стосуватимуться другої-четвертої груп спрощеної системи оподаткування.

Детальніше, кому необхідно встановити касові апарати з 1 січня, дивіться у матеріалі.

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Depositphotos

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