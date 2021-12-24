НБУ вводить в обіг нові монети Козацькі клейноди у формі ромба

Национальный банк Украины вводит в обращение новые монеты Казачьи клейноды. Они будут в форме ромба и сделаны из серебра.

Монеты Казацкие клейноды будут в обращении с 30 декабря 2021 года. Украинцы смогут приобрести набор из четырех памятных монет в деревянном футляре или футляре с флоковым покровом в сувенирной упаковке.

В наборе любая монета номиналом в 10 грн. Сколько будет стоить набор, неизвестно. Монеты Казачьи клейноды выпустят тиражом 1,9 тыс. штук. Вес одной монеты составит 124,4 г.

Набор памятных монет в НБУ посвятили героической эпохе украинской истории – казацким клейнодам.

— Историческая традиция на протяжении веков определила список клейнодов Войска Запорожского – флаг, булава, бунчук, печать, пернач, литавры, сурьмы, каламар и так далее. Именно гетманские печати – неотъемлемые атрибуты власти гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского несут смысловой акцент набора монет и представляют казацкие сутки от ее зарождения до сумерек и олицетворяют мощные исторические пласты, — объясняет пресс-служба НБУ.

На аверсе вверху расположен малый Государственный Герб Украины, а за ним надпись – Украина. На трех монетах слева – обозначение номинала – 10 грн размещено в левом боку, а на одной монете – на правом.

Внизу памятной монеты – год чеканки, масса в чистоте, обозначение металла и его пробы, а также логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

— В центре каждой монеты изображены сборные композиции: Казака Мамая – как символ, хранящий историческую память народа и утверждающий идеал мирного стража своей земли (на верхней монете), казацкие клейноды и другие артефакты, символизирующие периоды казацкой эпохи, обогащают историческое тло и формируют общую атмосферу эпохи, – объясняют в НБУ.

На реверсе монет – гетманские печати – один из казацких клейнодов гетманов Григория Лободы, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко и Ивана Скоропадского.

9 декабря НБУ ввел в обращение монеты, посвященные Году Тигра. На монете номиналом 5 грн изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года.

Монеты изготовлены из никелевого серебра, их выпустили в тираже – 50 тыс. штук.