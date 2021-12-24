НБУ вводить в обіг нові монети Козацькі клейноди у формі ромба

Національний банк України вводить в обіг нові монети Козацькі клейноди. Вони будуть у формі ромба та виготовлені зі срібла.

Монет Козацькі клейноди будуть в обігу з 30 грудня 2021 року. Українці зможуть придбати набір з чотирьох пам’ятних монет у дерев’яному футлярі або у футлярі з флоковим покривом у сувенірному упакуванні.

У наборі кожна монета номіналом у 10 грн. Скільки коштуватиме набір, наразі невідомо. Монети Козацькі клейноди випустять тиражем 1,9 тис. штук. Вага однієї монети складе 124,4 г.

Набір пам’ятних монет у НБУ присвятили героїчній добі української історії – козацьким клейнодам.

– Історична традиція впродовж віків визначила перелік клейнодів Війська Запорозького – прапор, булава, бунчук, печатка, пернач, литаври, сурми, каламар тощо. Саме гетьманські печатки – невід’ємні атрибути влади гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського несуть смисловий акцент набору монет і представляють козацьку добу від її зародження до присмерку й уособлюють потужні історичні пласти, – пояснює прес-служба НБУ.

На аверсі угорі розміщений малий Державний Герб України, а за ним надпис – Україна. На трьох монетах ліворуч – позначення номіналу – 10 грн розміщене у лівому боці, а в одній монеті – на правому.

Унизу пам’ятної монети – рік карбування, маса в чистоті, позначення металу та його проби, а також логотип Банкнотно-монетного двору НБУ.

– У центрі кожної монети зображено збірні композиції: Козака Мамая – як символ, що зберігає історичну пам’ять народу й утверджує ідеал мирного стража своєї землі (на верхній монеті), козацькі клейноди та інші артефакти, що символізують періоди козацької епохи, збагачують історичне тло та формують загальну атмосферу епохи, – пояснюють у НБУ.

На реверсі монет – гетьманські печатки – один із козацьких клейнодів гетьманів Григорія Лободи, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка та Івана Скоропадського.

9 грудня НБУ ввів в обіг монети, присвячені Року Тигра. На монеті номіналом 5 грн зображений стилізований символ східного календаря 2022 року.

Монети виготовлені з нікелевого срібла, їх випустили у тиражі – 50 тис. штук.