Середня зарплата в Україні за рік зросла на 19% – хто отримує найбільше

В Україні зросла середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій. У листопаді 2021 року вона становила 14 282 грн.

Це у 2,4 раза вище, ніж рівень мінімальної заробітної плати. Порівняно з жовтнем 2021 року середня заробітна плата зросла на 1,7% (242 грн), а за останній рік, порівняно з листопадом 2020 року, – на 19,2%.

Найвищу середню зарплату Держстат зафіксував у Києві – 21 144 грн у листопаді, а найнижчу – в Херсонській області (11 314 грн).

Найбільшу зарплату отримують у сферах Інформація та телекомунікації – 27 141 грн, Фінансова та страхова діяльність – 23 419 грн. Водночас найменше платять у сфері Тимчасове розміщення та організація харчування – 8 824 грн.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що середня зарплата в Україні у 2022 році зросте. На його думку, вона перевищить 17,5 тис. грн.

Премєр-міністр пояснив, що середньомісячна заробітна плата наступного року становитиме 15 258 грн. Це означає, що наприкінці 2022-го вона сягне понад 17,5 тис. грн, що сприятиме зростанню реального рівня заробітної плати.

Джерело: Держстат