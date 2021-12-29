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Факты / Украина / Бизнес и финансы

До конца марта: Кабинет министров намерен зафиксировать цену на газ для хлебопекарей

Юля Захарченко редактор ленты
До конца марта: Кабинет министров намерен зафиксировать цену на газ для хлебопекарей

Кабинет министров Украины планирует установить льготные цены на газ для предприятий хлебопекарной отрасли.

Правительство рассматривает тарифы на голубое топливо в размере 25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без налога на добавленную стоимость) на максимальный срок до 31 марта 2022 года.

Об этом говорится в проекте постановления, которое попало в украинские СМИ. Согласно документу, речь идет о цене на добываемый в Украине энергоноситель.

Однако предельная наценка на газ для предприятий хлебопекарной отрасли не сможет превышать 1%, отмечено в проекте постановления.

Цены на газ в 2022 году

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что правительство планирует разработать механизмы для поддержки производителей хлебопекарной продукции из-за аномальных цен на газ.

Поставщики голубого топлива уже обнародовали ценники на 2022 год. Потребители будут платить в январе за кубометр газа от 7,7 до 57,5 ​​грн.

Если украинцы отказались от годового тарифа, то для них будет действовать месячная стоимость голубого топлива.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Pexels

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