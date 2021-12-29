Кабінет міністрів України планує встановити пільгові ціни на газ для підприємств хлібопекарської галузі.

Уряд розглядає тарифи на блакитне паливо розміром 25 тис. грн за 1 тис. куб. м (без податку на додану вартість) на максимальний термін до 31 березня 2022 року.

Про це йдеться у проекті постанови, яка потрапила до українських ЗМІ. Згідно з документом, йдеться про ціну на видобутий в Україні енергоносій.

Проте гранична націнка на газ для підприємств хлібопекарської галузі не зможе перевищувати 1%, зазначено у проекті постанови.

Ціни на газ у 2022 році

Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд планує розробити механізми для підтримки виробників хлібопекарської продукції через аномальні ціни на газ.

Постачальники блакитного палива вже оприлюднили цінники на 2022 рік. Споживачі платитимуть у січні за кубометр газу від 7,7 грн до 57,5 грн.

Якщо українці відмовилися від річного тарифу, тоді для них діятиме місячна вартість блакитного палива.