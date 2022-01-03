Нафтогаз поскаржився Єврокомісії на Газпром: що відомо

Національна акціонерна компанія Нафтогаз-України направила скаргу до Європейської комісії через зловживання російським газовим монополістом ВАТ Газпром домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Про це розповів речник Єврокомісії з питань енергетики Тім МакФі під час брифінгу, який пройшов у Брюсселі у понеділок, 3 січня.

– Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур, – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки наростили кількість танкерів, які постачають скраплений газ до Європейського Союзу. Якщо до 25 грудня їх було лише 15, то після католицького Різдва їхня кількість досягла 20.

Ще 14 танкерів очікують на остаточні розпорядження і готові відплисти до Європи. Таке рішення ухвалили Вашингтон, щоб допомогти ЄС врегулювати енергетичну кризу.

Саме збільшення американського постачання має призвести до зниження цін на блакитне паливо.