В 2021 году государственный бюджет Украины получил от приватизации имущества более 5 млрд грн. Это самый большой показатель за последние годы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента приватизации Фонда государственного имущества Украины Владислав Данилишин.

По его словам, украинский бюджет в прошлом году получал от приватизации по 20 млн грн каждый рабочий день.

Всего в госбюджет за год поступило 5,098 млрд грн от приватизации имущества.

– 5,1 млрд – именно столько поступило в госбюджет от приватизации в 2021 году. То есть Фонд государственного имущества Украины приносил казне по 20 млн грн каждый рабочий день, — отметил Данилишин.

Он также назвал лоты, продажа которых принесла больше всего средств. Это:

• Первый киевский машиностроительный завод (приватизация которого принесла 1,429 млрд грн);

• Калушская теплоэлектроцентраль – новая (801 млн грн);

• Львовская исправительная колония № 48 (377,5 млн грн);

• Одессавинпром (поступления составили 234,9 млн грн);

• Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов (227,1 млн грн).

В Фонде госимущества называют поступления от приватизации в 2021 году рекордными за последние годы. Однако следует отметить, что этот показатель далек от заложенного в госбюджете-2021 плана в 12 млрд грн.

На 2022 год в государственном бюджете запланированы поступления от приватизации в размере 8 млрд грн.

Как известно, в Украине хотят утвердить список предприятий, не подлежащих приватизации. Среди них – Укрпочта, Укрзализныця, Нафтогаз Украины и другие. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Источник: Facebook Владислава Данилишина