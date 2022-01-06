В 2021 году государственный бюджет Украины получил от приватизации имущества более 5 млрд грн. Это самый большой показатель за последние годы.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента приватизации Фонда государственного имущества Украины Владислав Данилишин.
По его словам, украинский бюджет в прошлом году получал от приватизации по 20 млн грн каждый рабочий день.
Всего в госбюджет за год поступило 5,098 млрд грн от приватизации имущества.
– 5,1 млрд – именно столько поступило в госбюджет от приватизации в 2021 году. То есть Фонд государственного имущества Украины приносил казне по 20 млн грн каждый рабочий день, — отметил Данилишин.
Он также назвал лоты, продажа которых принесла больше всего средств. Это:
• Первый киевский машиностроительный завод (приватизация которого принесла 1,429 млрд грн);
• Калушская теплоэлектроцентраль – новая (801 млн грн);
• Львовская исправительная колония № 48 (377,5 млн грн);
• Одессавинпром (поступления составили 234,9 млн грн);
• Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов (227,1 млн грн).
В Фонде госимущества называют поступления от приватизации в 2021 году рекордными за последние годы. Однако следует отметить, что этот показатель далек от заложенного в госбюджете-2021 плана в 12 млрд грн.
На 2022 год в государственном бюджете запланированы поступления от приватизации в размере 8 млрд грн.
Как известно, в Украине хотят утвердить список предприятий, не подлежащих приватизации. Среди них – Укрпочта, Укрзализныця, Нафтогаз Украины и другие. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
Источник: Facebook Владислава Данилишина