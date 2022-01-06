У 2021 році державний бюджет України отримав від приватизації майна понад 5 млрд грн. Це найбільший показник за останні роки.

Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook директор Департаменту приватизації Фонду державного майна України Владислав Данилішин.

За його словами, український бюджет минулого року отримував від приватизації по 20 млн грн кожного робочого дня.

Загалом до держбюджету протягом року надійшло 5,098 млрд грн від приватизації майна.

– 5,1 млрд – саме стільки надійшло до держбюджету від приватизації у 2021 році. Тобто Фонд державного майна України приносив держскарбниці по 20 млн грн кожного робочого дня, – зазначив Данилішин.

Він також назвав лоти, продаж яких приніс найбільше коштів. Це:

• Перший київський машинобудівний завод (приватизація якого принесла 1,429 млрд грн);

• Калуська теплоелектроцентраль – нова (801 млн грн);

• Львівська виправна колонія № 48 (377,5 млн грн);

• Одесавинпром (надходження склали 234,9 млн грн);

• Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів (227,1 млн грн).

У Фонді держмайна називають надходження від приватизації в 2021 році рекордними за останні роки. Проте варто зазначити, що цей показник далекий від закладеного в держбюджеті-2021 плану в 12 млрд грн.

На 2022 рік у державному бюджеті України заплановані надходження від приватизації в розмірі 8 млрд грн.

Як відомо, в Україні хочуть затвердити список підприємств, які не підлягають приватизації. Серед них – Укрпошта, Укрзалізниця, Нафтогаз України та інші. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроект у першому читанні.

Джерело: Facebook Владислава Данилішина