С 1 января 2022 года почти все физические лица-предприниматели (ФЛП), являющиеся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны перейти на использование кассовых аппаратов (РРО или программных РРО).

Исключение сделали только для предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю товарами в селах.

Все остальные ФЛП 2-4 групп должны установить, зарегистрировать и использовать в своей деятельности регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

Программные РРО отличаются от классических кассовых аппаратов тем, что они автоматически не печатают чек и в основном работают с наличными.

Фактически программный РРО – это программа или приложение, которое устанавливается на определенное устройство и выполняет роль кассового аппарата.

В настоящее время существует ряд сервисов, с помощью которых ФЛП может загрузить и подключить программный РРО. Среди них – как бесплатные, так и платные:

1. Программный РРО от Государственной налоговой службы Украины. Он бесплатный. Специальное программное обеспечение можно скачать с сайта налоговой как для Android, так и для Windows. На сайте ГНС есть подробные видеоинструкции, как это сделать. Там же можно найти ответы на часто задаваемые вопросы относительно программных РРО.

2. Платный сервис Checkbox. Его соучредителем является бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Сервис позволяет зарегистрировать и скачать программный РРО. Все заполненные при регистрации формы с сайта Checkbox автоматически попадут в налоговую. Формировать чеки можно будет в мобильном приложении, чат-боте или с помощью веб-страницы. Установка и первый месяц использования программного РРО от Checkbox – бесплатные. В дальнейшем нужно платить 149 грн в месяц (за одну кассу).

3. Сервис Poster. Он предназначен для автоматизации работы кафе и ресторанов. Сервис объединяет онлайн-кассу, склад, финансы, аналитику, CRM-систему для работы с клиентами. Его частью является программный РРО. Разработчики уверяют, что программа устанавливается за 15 минут. Она платная, работает по модели подписки и стоит от 475 грн в месяц.

4. Сервис Вчасно.Каса от разработчиков компании EVO. Этот программный РРО бесплатный для тех ФЛП, которые выдают до 300 чеков в месяц, а также при использовании тарифа Легкий старт (но только до конца января 2022 года). Для остальных случаев программный РРО будет стоить от 250 грн в месяц. На сайте сервиса можно найти справочные материалы и видео о работе программных РРО.

5. Платежный сервис Fondy для обработки платежей с карт и электронных кошельков. Программный РРО от Fondy не требует вносить абонплату, автоматически фискализует онлайн-продажи и передает данные на сервер налоговой службы, работает в облаке круглосуточно. ПРРО бесплатно доступен для бизнеса, подключенного к основному сервису Fondy.

6. Платежный сервис ОщадPay от Ощадбанка и Visa. Благодаря ему можно использовать смартфон в качестве POS-терминала для приема бесконтактных платежей. Сам по себе ОщадPay не является регистратором расчетных операций, однако его можно интегрировать с налоговым сервисом программного РРО.

7. Мобильное приложение SM POS для Android. Оно работает на смартфонах, планшетах или Android-приставках и может использоваться в качестве программного РРО. Кроме того, приложение работает с торговыми POS-терминалами. Есть как бесплатный вариант использования SM POS (однако с ограниченным функционалом), так и платные (162,5 грн ежемесячно при оплате за год или 2 700 грн одноразово).

8. Сервис Е-ЧЕК от Национальной электронной биржи и разработчиков Asta.Mobi. Это программное РРО для смартфона, компьютера и POS-терминала. Пользование этим РРО стоит 125 грн в месяц (без ограничения количества касс и операций) или 1199 грн в год за весь функционал (первый месяц пользования – бесплатно).

9. Платежный сервис WayForPay. Его клиенты могут подключить бесплатный программный РРО. Он будет автоматически передавать налоговой службе данные о платежах. Справочные материалы, как это работает, можно найти на сайте сервиса.

10. Десктоп-приложение Cashalot. Этот программный РРО обеспечивает регистрацию чеков на сервере налоговой, ведение неограниченного количества наименований товаров и услуг, интеграцию с учетными системами, отправку е-чеков покупателю на e-mail и т.д. Кассир получит доступ к уже отправленным чекам в режиме офлайн, а касса также сможет работать без доступа к интернету. Стоимость программного РРО составляет от 980 грн в год (в зависимости от количества касс). У сервиса также есть мобильное приложение.

11. СОТА Касса – программный РРО в облаке. Для начала работы нужно получить КЭП (электронную подпись) и иметь доступ к интернету. Есть также возможность подключения POS-терминалов. Стоимость использования этого программного РРО составляет 980 грн в год. На сайте можно найти бесплатный онлайн-курс о программных РРО для бизнеса.

С 1 января 2022 года для ФЛП начали действовать новые правила. Что именно изменилось – читайте в материале.

Источник: AIN.UA