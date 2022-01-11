Із 1 січня 2022 року майже всі фізичні особи-підприємці (ФОП), які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп, повинні перейти на використання касових апаратів (РРО чи програмних РРО).

Виняток зробили лише для тих підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами в селах.

Всі інші ФОП 2-4 груп повинні встановити, зареєструвати та використовувати в своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Програмні РРО відрізняються від класичних касових апаратів тим, що вони автоматично не друкують чек та переважно працюють лише з готівкою.

Фактично програмний РРО – це програма або застосунок, який встановлюється на певний пристрій та виконує роль касового апарата.

Наразі існує низка сервісів, за допомогою яких ФОП може завантажити та підключити програмний РРО. Серед них – як безкоштовні, так і платні:

1. Програмний РРО від Державної податкової служби України. Він є безкоштовним. Спеціальне програмне забезпечення можна завантажити з сайту податкової як для Android, так і для Windows. На сайті ДПС є детальні відеоінструкції, як це зробити. Там же можна знайти відповіді на поширені запитання щодо програмних РРО.

2. Платний сервіс Checkbox. Його співзасновником є колишній міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет. Сервіс дозволяє зареєструвати та завантажити програмний РРО. Усі заповнені при реєстрації форми з сайту Checkbox автоматично потраплять до податкової. Формувати чеки можна буде в мобільному додатку, чат-боті чи за допомогою веб-сторінки. Інсталяція та перший місяць користування програмним РРО від Checkbox – безкоштовні. Надалі потрібно платити 149 грн на місяць (за одну касу).

3. Сервіс Poster. Він призначений для автоматизації роботи кафе та ресторанів. Сервіс об’єднує онлайн-касу, склад, фінанси, аналітику, CRM-систему для роботи з клієнтами. Його частиною є програмний РРО. Розробники запевняють, що програма встановлюється за 15 хвилин. Вона платна, працює за моделлю підписки та коштує від 475 грн на місяць.

4. Сервіс Вчасно.Каса від розробників компанії EVO. Цей програмний РРО є безкоштовним для тих ФОП, які видають до 300 чеків на місяць, а також при використанні тарифу Легкий старт (але лише до кінця січня 2022 року). Для решти випадків програмний РРО коштуватиме від 250 грн на місяць. На сайті сервісу можна знайти довідкові матеріали да відео про роботу програмних РРО.

5. Платіжний сервіс Fondy для обробки платежів із карт та електронних гаманців. Програмний РРО від Fondy не вимагає вносити абонплату, автоматично фіскалізує онлайн-продажі та передає дані на сервер податкової служби, працює у хмарі цілодобово. ПРРО безкоштовно доступний для бізнесу, що підключений до основного сервісу Fondy.

6. Платіжний сервіс ОщадPay від Ощадбанку та Visa. Завдяки йому можна використовувати смартфон як POS-термінал для прийому безконтактних платежів. Сам по собі ОщадPay не є реєстратором розрахункових операцій, проте його можна інтегрувати із податковим сервісом програмного РРО.

7. Мобільний додаток SM POS для Android. Він працює на смартфонах, планшетах чи Android-приставках та може використовуватися як програмний РРО. Крім того, додаток працює з торговельними POS-терміналами. Є як безкоштовний варіант користування SM POS (проте з обмеженим функціоналом), так і платні (162,5 грн щомісяця при оплаті за рік чи 2700 грн одноразово).

8. Сервіс Е-ЧЕК від Національної електронної біржі та розробників Asta.Mobi. Це програмний РРО для смартфону, комп’ютера та POS-терміналу. Користування цим РРО коштує 125 грн на місяць (без обмеження на кількість кас та операцій) або 1199 грн на рік за весь функціонал (перший місяць користування – безкоштовно).

9. Платіжний сервіс WayForPay. Його клієнти мають можливість підключити безкоштовний програмний РРО. Він автоматично передаватиме податковій службі дані про платежі. Довідкові матеріали, як це працює, можна знайти на сайті сервісу.

10. Десктоп-застосунок Cashalot. Цей програмний РРО забезпечує реєстрацію чеків на сервері податкової, ведення необмеженої кількості найменувань товарів і послуг, інтеграцію з обліковими системами, відправку е-чеків покупцю на e-mail тощо. Касир отримає доступ до вже відправлених чеків в режимі офлайн, а каса також зможе працювати без доступу до інтернету. Вартість програмного РРО становить від 980 грн на рік (залежно від кількості кас). У сервісу також є мобільний додаток.

11. СОТА Каса – програмний РРО у хмарі. Для початку роботи потрібно отримати КЕП (електронний підпис) та мати доступ до інтернету. Також існує можливість підключення POS-терміналів. Вартість користування цим програмним РРО становить 980 грн на рік. На сайті можна знайти безкоштовний онлайн-курс про програмні РРО для бізнесу.

Джерело: AIN.UA