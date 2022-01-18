Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що введення з 1 січня 2022 року касових апаратів – реєстраторів розрахункових операцій (РРО) піде на користь і підприємцям, і споживачам, і економіці в цілому. В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV він розповів про зміни, які мають знати і ФОП, і покупці.

Що таке фіскальний чек

– Фіскальний чек – це право на захист споживача, гарантоване державою. Це право обміняти неякісний товар, повернути гроші за нього, відремонтувати товар, це право бути захищеним.

Але більш важливо те, що це право придбати “білий” товар, з якого сплачені всі податки. Податки на вчителів, на лікарів, на поліцейських, на військових, на дороги, які повинні бути рівними, і на пенсіонерів, які повинні бути забезпеченими, а не отримувати жалюгідну пенсію.

Тобто це новий етап цивілізованої української економіки. Коли вся торгівля, за виключенням ФОП першої групи, та ФОП, що працюють у селах, повинна видавати чек.

Це дуже просто, дуже зручно – зручно для бізнесу, для споживачів. Ми не встановлюємо вимоги для обліку товарів, товарних запасів і зберігання первинної документації.

Розмови про бухгалтерський облік для ФОП – “повна маячня”

– Ми просимо давати людям чек, а якщо ти чек не даєш – ти сплачуватимеш штраф. Це принципова позиція. Бо якщо ми це все не зробимо, ми з вами продовжимо бути найбільшою тіньовою економікою Європи.

Я закликаю громадян вимагати чеки при придбанні товарів, а контролюючі органи – контролювати видачу фіскальних чеків. Я вдячний тим ФОП, яких у нас вже більше 212 тис., які вже встановили РРО. Фіскалізація у нас завершується. Я думаю, що до кінця місяця всі фізичні особи-підприємці встановлять касові апарати.

Чому виникали технічні проблеми з РРО

– Дуже велика кількість підприємців одночасно почали реєструвати РРО. Були дні на початку року, коли відбувалося по 11 тис. нових реєстрацій. Тобто проблеми були через велике навантаження.

На сьогодні вже все працює нормально, без збоїв. Я хочу звернути вашу увагу, що йдеться лише про програмні РРО, для яких спеціально на цей випадок ми передбачили в законі можливість працювати офлайн. Тобто працювати без зв’язку – ти встановив на свій телефон програмне РРО.

Навіть якщо збої у провайдера або в тебе нема інтернету, що скоріше може трапитися, бо у провайдерів збої бувають не так часто. Ти можеш 36 годин працювати офлайн, бити чеки, але коли ти під’єднаєшся знову до свого провайдера або до сервера податкової напряму – ці чеки будуть автоматично відвантажені. Ми навіть це передбачили.

Тому жодних санкцій чи штрафів для тих підприємців, які, скажімо, постраждали від збоїв у роботі на свята в декількох провайдерів, не буде.

Поправки до закону

– Я подав правки до одного із законопроєктів, якими пропоную тим, хто зареєструвався до 1 лютого (це обов’язкова умова), зменшити штрафи до кінця року.

Тим, хто не зареєструвався, штрафи будуть за повною програмою. Тому я не радив би ухилятися від встановлення цього простого доступного пристрою.

Хто має встановити РРО і винятки

– РРО повинні встановити всі ФОП 2-4 груп, окрім тих, хто отримує гроші винятково на свій банківський рахунок, хто надає послуги віддалено (не товари, а послуги, наприклад, консультації) і хто працює у селі.

Первинна документація про надходження товарів необхідна лише тим ФОП, які є платниками ПДВ, і трьом ризиковим групам: ті, хто продає електроніку, лікарські засоби та ювелірні вироби. Всім іншим жодних первинних документів не потрібно.

Інструмент, який відділить великий і середній бізнес від малого

– Величезний, красивий, багатомільйонний за витратами магазин б’є чек чи видає документ – це ж не чек навіть, це якийсь папірець від ФОП. Там ФОП – це малий бізнес. Не може великий чи середній бізнес ухилятися від оподаткування, вдаючи із себе малий.

А єдиний інструмент, який може відділити великий і середній бізнес від малого, це РРО. Тому ми повинні його встановити, щоб врешті-решт вивести з тіні наших фізичних осіб-підприємців. РРО – це на користь передусім самих ФОП.

Якщо ти ведеш бізнес по-білому, якщо ти можеш показати свої обсяги продажів – ти можеш взяти кредит, продати свій бізнес, залишити його у спадок, можеш залучити інвестиції, розвиватися, дихати спокійно.

І не хвилюватися, що тебе обдурить постачальник товарів, з яким у тебе відносини лише на довірі. Чи станеться якась трагедія – ти можеш звернутися за захистом своїх прав до держави. Так працює цивілізація.