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РРО для торговли в селе: кому не нужны кассовые аппараты и какие исключения есть

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
РРО для торговли в селе: кому не нужны кассовые аппараты и какие исключения есть

В Государственной налоговой службе рассказали, могут ли физлица-предприниматели, которые занимаются розничной торговлей на территории села, не использовать регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРРО).

Согласно законодательству, предприниматели, которые платят единый налог, имеют право выполнять расчеты без применения РРО и ПРРО. Но им все равно нужно вести расчетную книгу с квитанциями и книгу учета расчетных операций.

Однако есть несколько условий, которые предусматривают, что даже для ФЛП, которые занимаются розничной торговлей на территории села, все равно нужны кассовые аппараты.

Соответственно, РРО или ПРРО нужен, если:

  • такая розничная торговля осуществляется в торговом объекте, где также торгуют подакцизными товарами;
  • это же физлицо-предприниматель также занимается дистанционной торговлей, в частности через интернет;
  • сельскими советами и советами объединенных территориальных общин приняты решения об обязательном применении на территории села РРО и/или ПРРО.

Также кассовый аппарат в селе понадобится в случае превышения предельного размера годового объема расчетных операций по продаже товаров или оказанию услуг.

Он составляет 167 размеров минимальной заработной платы на одно структурное обособленное подразделение (пункт продажи товаров). С 1 января это 1 085 500 грн (6500*167), а с 1 октября — 1 118 900 грн (6700*167).

Читайте
РРО для ФЛП: как выбрать и подключить кассовый аппарат

Источник: Государственная налоговая служба

Фото: Depositphotos

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