РРО для торгівлі у селі: кому не потрібні касові апарати та які винятки є

У Державній податковій службі розповіли, чи можуть фізособи-підприємці, які займаються роздрібною торгівлею на території села, не використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) чи програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО).

Згідно із законодавством, підприємці, які сплачують єдиний податок, мають право виконувати розрахунки без застосування РРО та ПРРО. Але їм все одно потрібно вести розрахункову книжку з квитанціями та книгу обліку розрахункових операцій.

Однак є кілька умов, які передбчають, що навіть для ФОПів, які займаються роздрібною торгівлею на території села, все одно потрібні касові апарати.

Отже, РРО або ПРРО потрібен, якщо:

така роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, в якому також торгують підакцизними товарами;

ця ж фізособа-підпримець також займається дистанційною торгівлею, зокрема через інтернет;

сільськими радами та радами об’єднаних територіальних громад ухвалені рішення про обов’язкове застосування на території села РРО та/або ПРРО.

Також касовий апарат у селі знадобиться у разі перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів або надання послуг.

Він становить 167 розмірів мінімальної заробітної плати на один структурний відокремлений підрозділ (пункт продажу товарів). З 1 січня це 1 085 500 грн (6 500*167), а з 1 жовтня – 1 118 900 грн (6700*167).

Джерело: Державна податкова служба