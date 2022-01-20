Украина может увеличить стоимость заимствований, поскольку опасения по поводу потенциальной войны с Россией привели к тому, что гривна опустилась до самого низкого уровня за год. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

В прошлом месяце Нацбанк Украины дал понять, что процентные ставки будут продолжать расти. Пять из девяти экономистов предсказали повышение на полпункта до 9,5%, а остальные не ожидают никаких изменений.

Гривна является второй валютой в мире с наихудшими показателями за этот год, упав на 3,8% по отношению к доллару. Ее слабость усугубляется и ростом инфляции до 10% или даже выше.

В прошлом году Нацбанк Украины пять раз повышал исходную процентную ставку и заявил в декабре, что большинство членов правления НБУ согласились продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.

— Эскалация давления России на Украину на прошлой неделе, которая повлияла на долговые и валютные рынки, послужила аргументом в пользу повышения стоимости заимствований. Сейчас было бы хорошо, если бы центральный банк дал сигнал, чтобы немного успокоить ситуацию, — сказал Виталий Ваврищук, руководитель отдела макроэкономических исследований киевской инвестиционной компании ICU.

Bloomberg отмечает, что экономика Украины показывает вялый рост, а ключевые отрасли страдают от высоких цен на энергоносители. Эксперты отмечают, что основная ставка останется неизменной в январе, если бы не рост напряженности в отношениях с Россией.