Україна може збільшити вартість запозичень, оскільки побоювання щодо потенційної війни з Росією призвели до того, що гривня опустилася до найнижчого рівня за рік. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на аналітиків.

Минулого місяця Нацбанк України дав зрозуміти, що процентні ставки продовжуватимуть зростати. П’ять із дев’яти економістів передбачили підвищення на пів пункту до 9,5%, а решта не очікує жодних змін.

Гривня є другою валютою у світі із найгіршими показниками за цей рік, впавши на 3,8% щодо долара. Її слабкість посилюється і зростанням інфляції до 10% і навіть вище.

Торік Нацбанк України п’ять разів підвищував вихідну відсоткову ставку і заявив у грудні, що більшість членів правління НБУ погодилися продовжити посилення грошово-кредитної політики.

– Ескалація тиску Росії на Україну минулого тижня, яка вплинула на боргові та валютні ринки, стала аргументом на користь підвищення вартості запозичень. Наразі було б добре, якби центральний банк дав сигнал, щоб трохи заспокоїти ситуацію, — сказав Віталій Ваврищук, керівник відділу макроекономічних досліджень київської інвестиційної компанії ICU.

Bloomberg зазначає, що економіка України показує мляве зростання, а ключові галузі страждають від високих цін на енергоносії. Експерти зазначають, що основна ставка залишиться незмінною у січні, якби не зростання напруженості у відносинах із Росією.