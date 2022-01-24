€1,2 млрд от Еврокомиссии: на что Украина потратит деньги

В Еврокомиссии 24 января объявили о выделении Украине дополнительных ресурсов финансовой поддержки путем создания новой программы макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд. Первый транш – €600 млн. Эти средства будут направлены на поддержание финансовой стабильности страны, объяснили в Минфине.

Однако решение ЕК еще должны поддержать Совет Евросоюза и Европарламент.

– Мы благодарны партнерам из Европейского Союза за поддержку Украины, что поможет обеспечить финансовую стабильность. Решение о старте новой программы макрофинансовой помощи ЕС является очередным свидетельством высокого уровня стратегического партнерства, а также доверия к нашей стране и эффективного сотрудничества в последние годы, – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

По данным Минфина, в 2022 году Евросоюз также должен предоставить дополнительные ресурсы на сумму €120 млн для поддержки реформ и государственной политики в ключевых областях.

В конце октября 2021 года Украина получила от ЕС второй транш в рамках пятой программы макрофинансовой помощи номинальным объемом €600 млн.

Общая сумма помощи в рамках реализации этой программы в течение 2014-2021 годов достигла более €5 млрд.

Источник: Мінфін