Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Бизнес и финансы

На запуск пенсионной реформы в 2023 году будут направлены до 60 млрд грн – Марченко

Юлия Соколова редактор ленты
Сергій Марченко

Если в 2023 году в Украине действительно начнется введение накопительного уровня пенсионной системы, на эти цели будет выделено до 60 млрд грн.

Об этом рассказал в одном из интервью министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он объяснил, что правительство каждый год определяет приоритеты финансирования. Так, в 2022 году приоритетом являются врачи, которым повышают зарплаты.

А в 2023 году приоритетом может стать пенсионная реформа (введение накопительных пенсий).

– На 2023 год тоже будем определяться с приоритетами. Если запустится пенсионная реформа, то до 60 млрд грн будут направлены на эти цели, — подчеркнул Марченко.

Министр заверил, что все остальные расходы будут профинансированы и проиндексированы в полном объеме.

Недавно Сергей Марченко заявлял, что пенсионная реформа может быть введена в Украине не раньше 2023 года. Для этого Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

На первом этапе внедрения пенсионной реформы планируется создать в Украине государственный накопительный фонд, где граждане смогут накапливать средства на пенсию от своей зарплаты. У каждого украинца будет свой счет.

В ноябре прошлого года министр соцполитики Марина Лазебная рассказывала, как может функционировать накопительная пенсионная система. Согласно задумке, 1% может платить работодатель с ЕСВ на счет работника. Еще 1% – работник добровольно с зарплаты (и для таких граждан государство может дополнительно уплатить 1% в качестве стимулирующего взноса).

Читайте
Коэффициент заработка удваивается: в Кабмине объяснили, как будут работать накопительные пенсии

Источник: Экономическая правда

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка