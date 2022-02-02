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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

На запуск пенсійної реформи в 2023 році будуть спрямовані до 60 млрд грн – Марченко

Юлія Соколова редакторка стрічки
Сергій Марченко

Якщо в 2023 році в Україні дійсно розпочнеться запровадження накопичувального рівня пенсійної системи, на ці цілі буде виділено до 60 млрд грн.

Про це розповів в одному з інтерв’ю міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він пояснив, що уряд кожного року визначає пріоритети фінансування. Так, у 2022 році пріоритетом є лікарі, яким підвищують зарплати.

А в 2023 році пріоритетом може стати пенсійна реформа (запровадження накопичувальних пенсій).

– На 2023 рік також будемо визначатися з пріоритетами. Якщо запуститься пенсійна реформа, то до 60 млрд грн будуть спрямовані на цю мету, – наголосив Марченко.

Міністр запевнив, що всі інші видатки також будуть профінансовані та проіндексовані в повному обсязі.

Нещодавно Сергій Марченко заявляв, що пенсійна реформа може бути запроваджена в Україні не раніше 2023 року. Для цього Верховна Рада повинна ухвалити відповідний законопроєкт.

На першому етапі впровадження пенсійної реформи планується створити в Україні державний накопичувальний фонд, в якому громадяни зможуть накопичувати кошти на пенсію від своєї зарплати. У кожного українця буде свій рахунок.

У листопаді минулого року міністр соцполітики Марина Лазебна розповідала, яким чином може функціонувати накопичувальна пенсійна система. Згідно із задумом, 1% може сплачувати роботодавець з ЄСВ на рахунок працівника. Ще 1% – працівник добровільно із зарплати (і для таких громадян держава може додатково сплатити 1% як стимулюючий внесок).

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Джерело: Економічна правда

Фото: УНІАН

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