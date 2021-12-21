Верховная Рада вскоре проголосует законопроект №2683 Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении.

У украинских пенсионеров будут два источника дохода — пенсия по солидарной системе и накопительная пенсия.

Министр социальной политики Марина Лазебная объясняет, что государство в виде взносов из части налогов будет перечислять средства на накопительный пенсионный счет. Украинцы тоже смогут делать это самостоятельно.

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По словам Лазебной, людям следует объяснить, что средства на пенсионных счетах будут защищены, и что государство создаст систему гарантий этих накоплений. Деньги будут инвестировать в экономику, чтобы их не съела инфляция.

– Эти средства не будут просто лежать на счетах, они должны работать… Средства будут в Едином государственном накопительном фонде, – сказала министр.

Лазебная подчеркнула, что система будет внедряться в течение нескольких лет, а именно: с 2023 и до 2026 года.

– А после 2026 года у человека должен появиться выбор – перевести эти средства в накопительный пенсионный фонд. Мы хотим дать выбор человеку уже накапливать в фондах, которые будут работать на рынках. Эти фонды должны регулироваться государством, чтобы они были авторизованы, — подчеркнула Марина Лазебная.

По ее словам, солидарная пенсионная система означает, что все работающие платят за то, чтобы выплачивать пенсии сегодняшних пенсионеров. Сейчас их в Украине около 11 млн. Эти пенсионеры не будут участниками накопительной системы – государство им уже выплачивает и повышает пенсии.

В положениях законопроекта прописано, что участниками обязательной накопительной системы могут быть люди до 55 лет.

— Потому что, когда уже 55 лет, а у нас сейчас пенсионный возраст 60 лет, будто мало времени накопить. Но люди работают и после 60, – сказала минист социальной политики.

Поэтому Министерство соцполитики выступает за то, чтобы человек добровольно после 55 лет определился, хочет ли он быть участником накопительной системы.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что пенсионная реформа в Украине может быть введена не ранее 2023 года.

Источник: интервью Марины Лазебной Суспільному