В 2021 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину рекордную сумму — $15 млрд. Это на $3 млрд больше, чем в 2020 году.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Так, в 2021 году через официальные каналы в Украину поступило $8 млрд 136 млн: $4,04 млрд – это заработная плата, $4,09 млрд – другие частные переводы. В 2020 году украинские работники через официальные каналы перечислили домой — $7 млрд 409 млн.

Через неформальные каналы в 2021 году в Украину поступило $6 млрд 890 млн. В 2020 году украинцы отправили домой $4 млрд 571 млн.

Ранее сообщалось, что количество украинцев, желающих работать в Польше, выросло на 40%. Основная причина состоит в том, что Варшава упростила процедуру легализации и трудоустройства.