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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українські заробітчани у 2021 році переказали додому рекордні $15 млрд

Марта Бондаренко редакторка стрічки
долари

У 2021 році українські трудові мігранти переказали в Україну рекордну суму — $15 млрд. Це на $3 млрд більше, ніж у 2020 році.

Про це свідчать дані Нацбанку України.

Так, у 2021 році через офіційні канали до України надійшло $8 млрд 136 млн: $4,04 млрд – це заробітна плата, $4,09 млрд – інші приватні перекази. У 2020 році українські заробітчани через офіційні канали переказали додому – $7 млрд 409 млн.

Через неформальні канали у 2021 році до України надійшло $6 млрд 890 млн. У 2020 році українці надіслали додому $4 млрд 571 млн.

Раніше повідомлялося, що кількість українців, які хочуть працювати в Польщі, зросла на 40%. Основна причина полягає у тому, що Варшава спростила процедуру легалізації та працевлаштування.

Джерело: НБУ

Фото: Unsplash

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