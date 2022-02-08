У 2021 році українські трудові мігранти переказали в Україну рекордну суму — $15 млрд. Це на $3 млрд більше, ніж у 2020 році.

Про це свідчать дані Нацбанку України.

Так, у 2021 році через офіційні канали до України надійшло $8 млрд 136 млн: $4,04 млрд – це заробітна плата, $4,09 млрд – інші приватні перекази. У 2020 році українські заробітчани через офіційні канали переказали додому – $7 млрд 409 млн.

Через неформальні канали у 2021 році до України надійшло $6 млрд 890 млн. У 2020 році українці надіслали додому $4 млрд 571 млн.

Раніше повідомлялося, що кількість українців, які хочуть працювати в Польщі, зросла на 40%. Основна причина полягає у тому, що Варшава спростила процедуру легалізації та працевлаштування.