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Заработки в Польше: количество украинских работников выросло на 40%

Юля Захарченко редактор ленты

Количество украинцев, желающих работать в Польше, выросло на 40%. Основная причина состоит в том, что Варшава упростила процедуру легализации и трудоустройства.

С 29 января 2022 года разрешение на работу в Польше будут выдавать на срок до двух лет. Раньше годовое разрешение приходилось ждать почти полгода.

Фото: Pexels

По мнению экспертов, теперь больше украинцев будет оставаться там на более долгий период. В настоящее время в Польше работает более полутора миллионов граждан Украины.

Украинские работники

Большинство украинцев едут на заработки в соседние страны. Самые популярные направления трудовой миграции из Украины – это Германия, Польша и Чехия.

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Об этом свидетельствуют результаты национального опроса, проведенного в сентябре-октябре 2021 года. В то же время мужчины чаще всего выбирают Великобританию и Канаду, а женщины – Италию и Испанию.

На работу в Германию хотели бы поехать 37% украинцев, Польшу – 31%, Чехию – 20%, Италию – 16%, Канаду – 11%, Великобританию – 10%, США – 9%, Испанию – 7%, Израиль — 6%.

Около половины украинцев хотят получить работу по специальности. В то же время 95% опрошенных мужчин готовы работать на строительстве, а на домашнюю работу согласились бы 97% женщин.

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