Кабинет министров Украины уточнил, кто из физических лиц-предпринимателей (ФЛП) может работать без обязательного применения регистраторов расчетных операций (РРО) или программных РРО.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Так, в конце прошлого года Кабмин освободил предпринимателей (ФЛП), осуществляющих розничную торговлю в селах, от обязательного применения кассовых аппаратов (РРО). Сегодня же в это решение внесли изменения, и к селам добавили также поселки.

То есть, от обязательного применения РРО в Украине теперь будут освобождены ФЛП, которые осуществляют розничную торговлю на территории не только сел, но и поселков.

Речь идет о торговле товарами (кроме подакцизных товаров) при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной зарплаты). С 1 января 2022 года минимальная зарплата составляет 6 500 грн, а с 1 октября будет 6 700 грн.

Однако предпринимателям все равно нужно будет вести расчетную книгу с квитанциями и книгу учета расчетных операций.

В то же время РРО или ПРРО потребуются даже в селах или поселках при нескольких условиях:

• если розничная торговля производится в торговом объекте, где также торгуют подакцизными товарами;

• если физлицо-предприниматель параллельно занимается дистанционной торговлей, например, через интернет;

• если сельский, поселковый, городской совет принял решение об обязательном применении на территории села или поселка РРО и/или ПРРО.

Как отмечается в пояснительной записке к постановлению, в Украине на 1 января 2022 года числится 1 166 поселков.

А Государственная служба статистики относит жителей поселков именно к сельскому населению. Поэтому и было решено внести изменения в условия работы ФЛП.

Как известно, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, производящие наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций или программные РРО. Как выбрать и подключить кассовый аппарат – читайте в материале.