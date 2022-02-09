Кабінет міністрів України уточнив, хто з фізичних осіб-підприємців (ФОП) може працювати без обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних РРО.

Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Так, наприкінці минулого року Кабмін звільнив підприємців (ФОП), які здійснюють роздрібну торгівлю в селах, від обов’язкового застосування касових апаратів (РРО). Сьогодні ж до цього рішення внесли зміни й до сіл додали також селища.

Тобто від обов’язкового застосування РРО в Україні тепер будуть звільнені ФОП, які здійснюють роздрібну торгівлю на території не лише сіл, а й селищ.

Йдеться про торгівлю товарами (крім підакцизних товарів), за умови не перевищення граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій (167 розмірів мінімальної зарплати). З 1 січня 2022 року мінімальна зарплата становить 6 500 грн, а з 1 жовтня буде 6 700 грн.

Проте підприємцям все одно потрібно буде вести розрахункову книжку з квитанціями та книгу обліку розрахункових операцій.

Водночас РРО або ПРРО буде потрібен навіть у селах чи селищах за кількох умов:

• якщо роздрібна торгівля здійснюється в торговельному об’єкті, де також торгують підакцизними товарами;

• якщо фізособа-підприємець паралельно займається дистанційною торгівлею, наприклад, через інтернет;

• якщо сільська, селищна, міська рада ухвалила рішення про обов’язкове застосування на території села чи селища РРО та/або ПРРО.

Як зазначається в пояснювальній записці до постанови, в Україні станом на 1 січня 2022 року обліковується 1 166 селищ.

Водночас Державна служба статистики відносить жителів селищ саме до сільського населення. Тому й було вирішено внести зміни до умов роботи ФОП.

Як відомо, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати в своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО. Як обрати та підключити касовий апарат – читайте в матеріалі.