Государственная налоговая служба Украины выпустила разъяснение для ФЛП, как проводить через РРО или ПРРО, а именно: предварительную (авансовую) оплату за товар или услугу, реализацию товара с отсрочкой платежа и окончательный расчет.

РРО – регистратор расчетных операций, а ПРРО – это программный РРО.

Выдача средств при возврате товара (отказе от услуги, принятии ценностей под залог, выплате выигрышей в государственной лотерее и т.п.) или отмене ошибочно проведенной через РРО суммы осуществляется путем регистрации отрицательной суммы.

При этом запрещается регистрировать через РРО отрицательные суммы с использованием операции “сторно”. Операция “сторно” – возврат платежа в случае аннулирования договора.

Согласно пп. 1 и 11 ст. 3 Закона № 265 субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной или безналичной форме обязаны:

проводить расчетные операции на полную сумму покупки через зарегистрированные РРО или через зарегистрированные программные РРО (или – ПРРО). Кроме того, с созданием в бумажной или электронной форме соответствующих расчетных документов, подтверждающих выполнение операций;

производить расчетные операции через РРО или ПРРО для подакцизных товаров с указанием кода товарной подкатегории, наименование товаров, цен товаров и учета количества, а также с указанием цифрового штрихкода акцизной марки при розничной торговле алкоголем.

Фискальный чек должен содержать следующую информацию: форма оплаты (наличными, электронным платежом, в кредит и т.д.), сумму и валюту сделки.

Предварительное программирование осуществляется двумя способами:

самостоятельно работниками или кассирами;

специалистами центра сервисного обслуживания, с которым у субъекта хозяйствования заключен договор на обслуживание этого РРО.

Следовательно, проведение расчетов за предварительную (авансовую) оплату за товар или услугу производится через РРО с указанием в чеке — предоплата товаров. При проведении расчетов по отложенному платежу – проводятся через РРО с использованием режима — погашение кредита.

Окончательный наличный расчет по отложенному платежу производится через РРО для подакцизных товаров с указанием кода товарной подкатегории, наименование товаров, цен товаров и учета их количества, а также с указанием цифрового штрихкода акцизной марки при розничной торговле алкогольными напитками.

Напомним, что с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, производящие наличные расчеты, должны работать с регистраторами расчетных операций или программные РРО. Как выбрать и подключить кассовый аппарат – читайте в материале.

Источник: ГНСУ