Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У податковій роз’яснили, як ФОПам проводити розрахунки через РРО та ПРРО

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У податковій роз’яснили, як ФОПам проводити розрахунки через РРО та ПРРО

Державна податкова служба України випустила роз’яснення для ФОПів, як проводити через РРО чи ПРРО, а саме: попередню (авансову) оплату за товар чи послугу, реалізацію товару з відстроченням платежу та остаточний розрахунок.

РРО – реєстратор розрахункових операцій, а ПРРО – це програмний РРО.

Видача коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державній лотереї тощо) або скасування помилково проведеної через РРО суми здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми.

При цьому забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції “сторно”. Операція “сторно” – повернення платежу у разі анулювання договору.

Читайте
Не лише в селах: Кабмін уточнив, кому з ФОП можна працювати без касових апаратів

Відповідно до пп. 1 та 11 ст. 3 Закону № 265 суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або в безготівковій формі зобов’язані:

  • проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані РРО або через зареєстровані програмні РРО (або – ПРРО). Крім того, зі створенням у паперовій або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання операцій;
  • проводити розрахункові операції через РРО або ПРРО для підакцизних товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії, найменування товарів, цін товарів та обліку кількості, а також із зазначенням цифрового штрихкоду акцизної марки при роздрібній торгівлі алкоголем.

Фіскальний чек має містити наступну інформацію: форма оплати (готівкою, електронним платежем, у кредит тощо), суму та валюту операції.

Попереднє програмування здійснюється двома способами:

  • самостійно працівниками або ж касирами;
  • фахівцями центру сервісного обслуговування, з яким у суб’єкта господарювання укладено договір на обслуговування цього РРО.

Отож, проведення розрахунків за попередню (авансову) оплату за товар чи послугу проводяться через РРО із зазначенням у чеку – передоплата товарів. У разі проведення розрахунків за відстроченим платежем – проводяться через РРО з використанням режиму – погашення кредиту.

Читайте
Касові апарати для ФОПів: кому потрібні та як каратимуть порушників

Остаточний розрахунок готівкою за відстроченим платежем проводиться через РРО для підакцизних товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії, найменування товарів, цін товарів та обліку їхньої кількості, а також із зазначенням цифрового штрихкоду акцизної марки при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО. Як обрати та підключити касовий апарат – читайте в матеріалі.

Джерело: ДПСУ

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка