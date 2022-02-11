Державна податкова служба України випустила роз’яснення для ФОПів, як проводити через РРО чи ПРРО, а саме: попередню (авансову) оплату за товар чи послугу, реалізацію товару з відстроченням платежу та остаточний розрахунок.

РРО – реєстратор розрахункових операцій, а ПРРО – це програмний РРО.

Видача коштів у разі повернення товару (відмови від послуги, прийняття цінностей під заставу, виплати виграшів у державній лотереї тощо) або скасування помилково проведеної через РРО суми здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми.

При цьому забороняється реєструвати через РРО від’ємні суми з використанням операції “сторно”. Операція “сторно” – повернення платежу у разі анулювання договору.

Відповідно до пп. 1 та 11 ст. 3 Закону № 265 суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або в безготівковій формі зобов’язані:

проводити розрахункові операції на повну суму покупки через зареєстровані РРО або через зареєстровані програмні РРО (або – ПРРО). Крім того, зі створенням у паперовій або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання операцій;

проводити розрахункові операції через РРО або ПРРО для підакцизних товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії, найменування товарів, цін товарів та обліку кількості, а також із зазначенням цифрового штрихкоду акцизної марки при роздрібній торгівлі алкоголем.

Фіскальний чек має містити наступну інформацію: форма оплати (готівкою, електронним платежем, у кредит тощо), суму та валюту операції.

Попереднє програмування здійснюється двома способами:

самостійно працівниками або ж касирами;

фахівцями центру сервісного обслуговування, з яким у суб’єкта господарювання укладено договір на обслуговування цього РРО.

Отож, проведення розрахунків за попередню (авансову) оплату за товар чи послугу проводяться через РРО із зазначенням у чеку – передоплата товарів. У разі проведення розрахунків за відстроченим платежем – проводяться через РРО з використанням режиму – погашення кредиту.

Остаточний розрахунок готівкою за відстроченим платежем проводиться через РРО для підакцизних товарів із зазначенням коду товарної підкатегорії, найменування товарів, цін товарів та обліку їхньої кількості, а також із зазначенням цифрового штрихкоду акцизної марки при роздрібній торгівлі алкогольними напоями.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні використовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні РРО. Як обрати та підключити касовий апарат – читайте в матеріалі.

Джерело: ДПСУ