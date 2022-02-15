17 марта 2020 года Верховная Рада путем внесения изменений в Налоговый кодекс запретила проводить налоговые проверки до окончания карантина.

Однако уже 3 февраля 2021 года Кабмин принял постановление №89 о сокращении срока действия моратория на проведение некоторых видов проверок.

С того времени сложилась ситуация, когда постановление противоречит закону.

Каких проверок касается постановление:

временно остановленных документальных и фактических проверок, которые были начаты до 18 марта 2020 г. и не были завершены;

документальных проверок, право на проведение которых предоставляется с соблюдением требований пункта 77.4 статьи 77 ТК Украины;

документальных внеплановых проверок по основаниям, определенным подпунктами 78.1.1, 78.1.4 пункта 78.1 статьи 78 Кодекса;

документальных внеплановых проверок, если есть информация о нарушении валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям или валютной выручки по экспортным операциям;

документальных внеплановых проверок по основаниям, определенным подпунктами 78.1.12, 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16 пункта 78.1 статьи 78 Кодекса.

В январе 2022 года Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал недействительным постановление Кабмина О сокращении срока действия ограничения в части действия моратория на проведение некоторых видов проверок.

В суд обратилось ООО Проммесплав, по мнению которого вышеупомянутое постановление противоречит положениям Налогового кодекса и не может регулировать вопрос проведения налоговых проверок.

26 января 2022 года суд объявил решение, которым признал противоправным и недействительным постановление Кабмина.

24 декабря 2021 года Государственная налоговая служба опубликовала график плановых налоговых проверок на 2022 год. В документе налогоплательщик может проверить, включили ли его в план.

Итак, что ждать налогоплательщикам в 2022 году:

Проверки в связи с наличием информации, свидетельствующей о нарушении законодательства (п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ТК РФ). Такие плановые налоговые проверки подпадают под действие моратория, однако они разрешены постановлением Кабмина №89.

Однако обязательным условием для проверки из п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 НК Украины является непредоставление налогоплательщиком ответа на запрос налогового органа.

Согласно изменениям, которые Верховная Рада внесла в положения Налогового кодекса, сроки предоставления ответов на запросы налоговой приостановлены до окончания карантина. Это не касается бюджетного возмещения и отрицательного значения по НДС.

Поэтому налогоплательщики вполне законно могут не отвечать на запросы органов, что делает невозможным назначение внеплановых проверок на основании п.п. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 ТК Украины.

Проверки отрицательного значения или бюджетного возмещения НДС (п. 78.1.8, п. 78.1 ст. 78 НК Украины). Проведение таких проверок разрешено даже во время карантина.

Напомним, что карантин в очередной раз продлили — до 31 марта 2022 года.

Источник: ГНС Украины